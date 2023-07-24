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Бой Эррол Спенс — Теренс Кроуфорд самый важный в 2023 году?

Бой Эррол Спенс — Теренс Кроуфорд самый важный в 2023 году?
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В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными американскими боксёрами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс удерживает звания IBF, WBC и WBA. В связи с предстоящим событием «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе и ответить на следующий вопрос – является ли бой между Спенсом и Кроуфордом самым важным в 2023 году?

На счету Спенса 28 побед в 28 боях (22 победы добыты нокаутом). Кроуфорд за время профессиональной карьеры провёл 39 поединков, в которых одержал 39 побед (30 раз спортсмен побеждал нокаутом).

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