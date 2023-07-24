Гэтжи назвал ошибку, приведшую к поражению от Оливейры
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Джастин Гэтжи высказался о выводах, сделанных после проигрыша бразильцу Чарльзу Оливейре в мае 2022 года.
Напомним, Гэтжи уступил удушающим приёмом в первом раунде, потерпев своё четвёртое поражение в UFC.
«Бой с Оливейрой – лучший пример для ответа на вопрос. По какой-то причине я зациклился на моменте… Меня захватили эмоции, и это ещё одна битва, с которой бойцы имеют дело каждый раз, когда заходят в клетку.
Не нужно преувеличивать событие. Это всего лишь 25 минут, в течение которых вы должны быть идеальны. Ничего за пределами клетки не должно влиять на вас, и вы должны понимать это, чтобы не терять контроль», – сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.
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