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Гэтжи назвал ошибку, приведшую к поражению от Оливейры

Гэтжи назвал ошибку, приведшую к поражению от Оливейры
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Джастин Гэтжи высказался о выводах, сделанных после проигрыша бразильцу Чарльзу Оливейре в мае 2022 года.

Напомним, Гэтжи уступил удушающим приёмом в первом раунде, потерпев своё четвёртое поражение в UFC.

«Бой с Оливейрой – лучший пример для ответа на вопрос. По какой-то причине я зациклился на моменте… Меня захватили эмоции, и это ещё одна битва, с которой бойцы имеют дело каждый раз, когда заходят в клетку.

Не нужно преувеличивать событие. Это всего лишь 25 минут, в течение которых вы должны быть идеальны. Ничего за пределами клетки не должно влиять на вас, и вы должны понимать это, чтобы не терять контроль», – сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

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