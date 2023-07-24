Источник: Роман Долидзе встретится с Дереком Брансоном на UFC 295
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) грузинский боец Роман Долидзе проведёт поединок с восьмым номером американцем Дереком Брансоном на турнире UFC 295, который состоится 12 ноября в Нью-Йорке (США), сообщает Setanta Sports.
Роману Долидзе 35 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в июле 2020-го провёл первый поединок в UFC. В своём последнем поединке, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Долидзе уступил единогласным судейским решением экс-претенденту на титул итальянцу Марвину Веттори.
Дереку Брансону 39 лет. Американец выступает в сильнейшей организации мира с 2012 года и в своём последнем поединке в марте проиграл техническим нокаутом южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.
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