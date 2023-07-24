Камбосос заявил, что его следующим соперником станет Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO), на минувших выходных в США успешно вернувшийся на ринг после поражения от американца Девина Хейни, заявил, что его следующим соперником станет звёздный украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO).

«Не нужно беспокоиться обо мне. У меня были все пояса в лёгком весе. У меня впереди большой стадионный бой. Я подерусь с Ломаченко следующим. Это большой бой. Он более склонен к тому, чтобы драться. Я хочу принять вызов, это большой поединок, и я готов», – сказал Камбосос в интервью журналистам.

Джорджу Камбососу 30 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2021-го завоевал титулы WBA, IBF и WBO в лёгком весе, нанеся первое поражение американцу Теофимо Лопесу.