Камбосос заявил, что его следующим соперником станет Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO), на минувших выходных в США успешно вернувшийся на ринг после поражения от американца Девина Хейни, заявил, что его следующим соперником станет звёздный украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO).
«Не нужно беспокоиться обо мне. У меня были все пояса в лёгком весе. У меня впереди большой стадионный бой. Я подерусь с Ломаченко следующим. Это большой бой. Он более склонен к тому, чтобы драться. Я хочу принять вызов, это большой поединок, и я готов», – сказал Камбосос в интервью журналистам.
Джорджу Камбососу 30 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2021-го завоевал титулы WBA, IBF и WBO в лёгком весе, нанеся первое поражение американцу Теофимо Лопесу.
- 24 июля 2023
-
20:07
-
19:31
-
18:59
-
18:40
-
17:37
-
17:00
-
15:42
-
14:29
-
13:15
-
12:39
-
11:39
-
10:39
-
09:41
-
09:32
-
08:30
-
00:34
- 23 июля 2023
-
23:54
-
23:09
-
22:00
-
20:57
-
20:15
-
19:21
-
17:30
-
16:32
-
15:20
-
14:40
-
13:58
-
13:13
-
12:25
-
11:43
-
11:40
-
10:54
-
10:38
-
09:49
-
09:12