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Блахович: в бою с Перейрой воспользуюсь польской магией

Блахович: в бою с Перейрой воспользуюсь польской магией
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 30 июля на турнире UFC 291.

«Прохазка и Хилл отказались от титула из-за травм? Да, я использую польскую магию. Я делаю это, но только перед собственным выступлением. Не использую её, когда дерётся кто-то другой, однако собираюсь воспользоваться ей против Перейры.

После этого поединка — и я верю в это — я или Алекс получим бой за титул. Думаю, следующим после Перейры будет Иржи Прохазка. Но для меня ничего не изменилось. Я сосредоточен только на Алексе и не думаю, что будет потом. Он был чемпионом мира по кикбоксингу, поэтому я должен быть осторожен», – сказал Блахович в интервью YouTube-каналу New York Post Sports.

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