«Все забыли суть». Легенда UFC Ройс Грейси раскритиковал современные бойцовские залы

Член Зала славы UFC легендарный бразилец Ройс Грейси раскритиковал современные бойцовские залы, которые, по его мнению, заточены исключительно под подготовку к соревнованиям.
«Никто не занимается боевыми искусствами, потому что хочет соревноваться. Никто не отдаёт детей в боевые искусства, чтобы они выиграли чемпионат. Родители хотят, чтобы их дети научились защищать себя. Женщины начинают заниматься единоборствами, чтобы научиться защищаться.
Бойцовские залы забыли суть боевых искусств, они подталкивают вас к участию в турнирах. Некоторые люди говорят мне: «Я начал заниматься, потому что увидел, как ты выигрываешь в UFC». Я отвечаю, что это неправда, потому что победить мог кто угодно. Их привлекла моя техника», – приводит слова Грейси издание Combate.
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