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«Все забыли суть». Легенда UFC Ройс Грейси раскритиковал современные бойцовские залы

«Все забыли суть». Легенда UFC Ройс Грейси раскритиковал современные бойцовские залы
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Член Зала славы UFC легендарный бразилец Ройс Грейси раскритиковал современные бойцовские залы, которые, по его мнению, заточены исключительно под подготовку к соревнованиям.

«Никто не занимается боевыми искусствами, потому что хочет соревноваться. Никто не отдаёт детей в боевые искусства, чтобы они выиграли чемпионат. Родители хотят, чтобы их дети научились защищать себя. Женщины начинают заниматься единоборствами, чтобы научиться защищаться.

Бойцовские залы забыли суть боевых искусств, они подталкивают вас к участию в турнирах. Некоторые люди говорят мне: «Я начал заниматься, потому что увидел, как ты выигрываешь в UFC». Я отвечаю, что это неправда, потому что победить мог кто угодно. Их привлекла моя техника», – приводит слова Грейси издание Combate.

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