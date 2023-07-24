Макс Холлоуэй дал прогноз на реванш Шевченко и Грассо
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем титульном реванше между Валентиной Шевченко (22-4) и Алексой Грассо (16-3), который состоится 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).
Напомним, первый поединок Шевченко и Грассо состоялся в марте на турнире UFC 285, и мексиканка победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, став новой чемпионкой организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг).
«Я считаю, что поединок получится конкурентным, но Шевченко, она долго была чемпионкой, вы знаете… Дерьмо иногда случается. Она знает, каково это быть чемпионкой, и она вернёт себе титул», – сказал Холлоуэй в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июля 2023
-
23:03
-
22:37
-
22:08
-
21:33
-
20:35
-
20:07
-
19:31
-
18:59
-
18:40
-
17:37
-
17:00
-
15:42
-
14:29
-
13:15
-
12:39
-
11:39
-
10:39
-
09:41
-
09:32
-
08:30
-
00:34
- 23 июля 2023
-
23:54
-
23:09
-
22:00
-
20:57
-
20:15
-
19:21
-
17:30
-
16:32
-
15:20
-
14:40
-
13:58
-
13:13
-
12:25
-
11:43
Партнерский контент