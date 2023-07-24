Макс Холлоуэй дал прогноз на реванш Шевченко и Грассо

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем титульном реванше между Валентиной Шевченко (22-4) и Алексой Грассо (16-3), который состоится 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, первый поединок Шевченко и Грассо состоялся в марте на турнире UFC 285, и мексиканка победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, став новой чемпионкой организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг).

«Я считаю, что поединок получится конкурентным, но Шевченко, она долго была чемпионкой, вы знаете… Дерьмо иногда случается. Она знает, каково это быть чемпионкой, и она вернёт себе титул», – сказал Холлоуэй в рамках выпуска на своём YouTube-канале.