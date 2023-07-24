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Экс-соперник Усика: Фьюри увернулся от Александра, он способен создать ему проблемы

Экс-соперник Усика: Фьюри увернулся от Александра, он способен создать ему проблемы
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Американский супертяжеловес Майкл Хантер, встречавшийся в ринге с действующим чемпионом WBA, IBF и WBO Александром Усиком, считает, что действующий обладатель титула WBC Тайсон Фьюри избегает украинца.

«Элитные супертяжеловесы слишком эмоциональны, их эго влияет на ситуацию. Они не могут удержаться в реальности, у них раздутое самомнение, они считают, что на многое способны.

Я чувствую, что Тайсон Фьюри увернулся от Усика, а он действительно является серьёзным соперником, и он способен создать Фьюри проблемы. Это нехорошо для ситуации в целом, я считаю, что это было эгоистично со стороны Фьюри», – сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее стало известно, что Усик подписал контракт с украинским футбольным клубом «Полесье».

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