Каннонье: Стрикленд даже не верит, что может побить Адесанью

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Джаред Каннонье высказался о потенциальном титульном поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и соотечественником Шоном Стриклендом, который может состояться на турнире UFC 293 в сентябре.

«Шон даже не верит, что сможет победить в этом бою Он просто хочет выступить и заработать немного денег. Я верю, что смогу победить. Думаю, в этом и заключается разница между мной и другими парнями.

С Адесаньей не будет просто. Стили делают бои, и, учитывая то, что стили совпадают, я не думаю, что у Шона получится реализовать свой джеб, свою крутую работу ног и способность уклоняться от ударов. Адесанья слишком высокий и точный. Он слишком разнообразен в ударах, и я не считаю, что борьба Шона настолько хороша, чтобы сделать бой конкурентным», – сказал Каннонье в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.