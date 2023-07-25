Каннонье: Стрикленд даже не верит, что может побить Адесанью

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Джаред Каннонье высказался о потенциальном титульном поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и соотечественником Шоном Стриклендом, который может состояться на турнире UFC 293 в сентябре.
«Шон даже не верит, что сможет победить в этом бою Он просто хочет выступить и заработать немного денег. Я верю, что смогу победить. Думаю, в этом и заключается разница между мной и другими парнями.
С Адесаньей не будет просто. Стили делают бои, и, учитывая то, что стили совпадают, я не думаю, что у Шона получится реализовать свой джеб, свою крутую работу ног и способность уклоняться от ударов. Адесанья слишком высокий и точный. Он слишком разнообразен в ударах, и я не считаю, что борьба Шона настолько хороша, чтобы сделать бой конкурентным», – сказал Каннонье в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
- 25 июля 2023
-
00:48
-
00:22
-
00:10
- 24 июля 2023
-
23:28
-
23:03
-
22:37
-
22:08
-
21:33
-
20:35
-
20:07
-
19:31
-
18:59
-
18:40
-
17:37
-
17:00
-
15:42
-
14:29
-
13:15
-
12:39
-
11:39
-
10:39
-
09:41
-
09:32
-
08:30
-
00:34
- 23 июля 2023
-
23:54
-
23:09
-
22:00
-
20:57
-
20:15
-
19:21
-
17:30
-
16:32
-
15:20
-
14:40