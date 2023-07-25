Стрикленд ответил на слова Каннонье, заявившего, что Шон не верит в победу над Адесаньей
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд прокомментировал высказывание бывшего претендента на титул соотечественника Джареда Каннонье, ранее заявившего, что он не верит в победу над действующим чемпионом новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Меня смешит мнение Каннонье обо мне и Адесанье. Он мне нравится, но чувак, я выиграл тот бой (Стрикленд и Каннонье встречались в декабре 2022 года, и Каннонье победил раздельным решением. – Прим. «Чемпионата»). Комментаторы знают, что я выиграл тот бой.
Я выиграл тот бой на первой передаче, лол. Но да, ты очень сильно вкладывался в удары. Я не знаю, как они ощущаются, но выглядели они тяжёлыми», – написал Стрикленд в социальных сетях.
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