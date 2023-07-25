Экс-чемпион UFC решил возобновить карьеру в 55 лет

Бывший американский чемпион UFC и член Зала славы лиги Даны Уайта Пэт Милетич принял решение вернуться в смешанные единоборства. Как информирует издание MMA Junkie, прославленный боец проведёт поединок с соотечественником Майком Джексоном. Бой состоится на турнире промоушена Caged Aggression 14 октября.

В настоящий момент Милетичу 55 лет, Джексону сейчас 38 лет.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Пэт провёл 38 поединков, в которых добыл 29 побед (пять нокаутом), потерпел семь поражений, ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Джексона в UFC одна победа и два поражения.

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