Экс-чемпион UFC решил возобновить карьеру в 55 лет
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Бывший американский чемпион UFC и член Зала славы лиги Даны Уайта Пэт Милетич принял решение вернуться в смешанные единоборства. Как информирует издание MMA Junkie, прославленный боец проведёт поединок с соотечественником Майком Джексоном. Бой состоится на турнире промоушена Caged Aggression 14 октября.
В настоящий момент Милетичу 55 лет, Джексону сейчас 38 лет.
В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Пэт провёл 38 поединков, в которых добыл 29 побед (пять нокаутом), потерпел семь поражений, ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Джексона в UFC одна победа и два поражения.
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