Дональд Трамп обозначил позицию по решению присудить победу Махачеву в бою с Волкановски

Бывший президент США Дональд Трамп поделился мнением о поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и обладателем титула в полулёгкой весовой категории промоушена Александром Волкановски. Бой состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса. Победу россиянин добыл единогласным решением судей.
«Многие считают, что Волкановски не проиграл в том бою. Они убеждены, что он не проиграл Махачеву. Александр выглядел очень здорово, и это то решение, которое я могу назвать плохим», — сказал Трамп в интервью Джиму Нортону и Мэтту Серре.
В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
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