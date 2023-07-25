Шон О’Мэлли назвал лучшего чемпиона в истории UFC

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказал мнение, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья является лучшим чемпионом в истории промоушена.

«Адесанья – лучший чемпион, которого когда-либо видел UFC. Невероятно, сколько раз он дрался в качестве чемпиона UFC. Это просто легендарно. Уровень конкуренции [между Адесаньей и Андерсоном Силвой], мне кажется, даже несопоставим», — приводит слова О’Мэлли Middle Easy со ссылкой на выступление на его же канале в YouTube.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 8 на 9 апреля в Майами, Исраэль встречался с Алексом Перейрой и победил его нокаутом во втором раунде. На счету Адесаньи 26 боёв, где им было добыто 24 победы (16 нокаутом). Два раза Исраэль терпел поражения.

Логан Пол попался на треугольник Адесаньи и сдался: