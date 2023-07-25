Наоя Иноуэ нокаутировал Фултона в бою за титулы в четвёртом для себя дивизионе

30-летний японский чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с обладателем титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) американцем Стивеном Фултоном. Бой прошёл в Токио (Япония). Победу Иноуэ добыл в восьмом раунде. Японец отправил соперника в нокдаун, а когда тот поднялся, обрушил на него серию ударов. Судья принял решение остановить поединок.

В общей сложности в активе японского боксёра 25 боёв, в которых он добыл 25 побед (22 нокаутом). Фултон потерпел первое поражение за время профессиональной карьеры. Теперь на его счету один проигрыш при 21 победе.

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