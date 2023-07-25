Тренер Стерлинга: Оливейра может побить любого легковеса, кроме Махачева

Рэй Лонго, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, поделился мнением о реванше Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«К сожалению, тут я вижу такую же проблему, как и во многих других дивизионах. Оливейра может побить любого легковеса, кроме Ислама Махачева. Честно говоря, я не думал об этом, но, думаю, нас ждёт повторение первого боя. Может быть, в этот раз он продлится на минуту больше, но в целом будет абсолютно такой же поединок. Не знаю, меня даже не заводит этот бой, вместо Оливейры я бы лучше взглянул на кого-нибудь другого», — сказал Лонго в подкасте Джона Аника.

Реванш Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоится 21 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 294.