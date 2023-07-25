Алекс Перейра: Блахович — обычный боец, он не вырубает всех подряд

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на слова Даниэля Кормье о Яне Блаховиче.
Ранее Кормье сказал, что не завидует Перейре, так как Блахович практически обезглавливал своих соперников. Бразильцу предстоит провести бой с Блаховичем в ближайшие выходные на UFC 291.
«Если бы Блахович был тем, кто вырубает всех подряд, я был бы впечатлён, но нет, он обычный боец. Да, бывший чемпион, опытный, опасный. Просто многие говорят, что я был нокаутирован и уже не буду прежним. Чёрт возьми, я дважды побеждал Адесанью в кикбоксинге, один раз в ММА, однажды ему даже понадобилась кислородная маска, но он вернулся и побил меня.
Если ты парень со слабым характером, то это поражение проникает тебе в голову. Тогда да, ты будешь падать, когда к тебе прикоснётся соперник. Но я не из таких. Я хорошо восстановился. Нокаут может повлиять на следующий день, на следующей неделе, но всё, что я сделал для восстановления, было идеальным. Если я упаду от удара Блаховича, то это потому, что так должно было произойти, а не потому, что я ослабел после нокаута от Адесаньи», — приводит слова Перейры MMAFighting.
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