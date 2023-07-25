Гэтжи объяснил, почему не стал бы принимать бой с Махачевым на UFC 294

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи объяснил, почему не стал бы после поединка с Дастином Порье принимать бой с Исламом Махачевым на UFC 294.

«Это была нулевая вероятность. UFC не будет тебя защищать, так что ты должен делать это сам. Таковы принципы игры. Между боями нужны перерывы, потому что это ведь не только сами бои, но и тренировочные лагеря, которые мы проходим. Я только что прошёл 12 недель тренировок. Это экстремально тяжело. Шесть дней в неделю, и в таких условиях тело бывает практически сломлено. После такого нужно хорошо восстановиться не только физически, но и психологически», — сказал Гэтжи в интервью Shak MMA.

Бой Гэтжи с Порье возглавит турнир UFC 291, который состоится в ночь на 30 июля.