Гэтжи: я хочу быть лучшим в мире, в бою с Порье у меня нет права на ошибку

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с Дастином Порье на турнире UFC 291, который пройдёт в ночь на 30 июля.
«Я хочу быть лучшим в мире. Эта победа даст мне шанс на титул. Я совершенно не похож на того бойца, которым был тогда, теперь у меня совершенно другой подход к бою. Тогда я был новичком в UFC, а у него было уже достаточно поединков. Он нанёс несколько хороших ударов. Я защищался, но не сказал бы, что это было грамотно. Сейчас всё по-другому.
Я знаю, что в бою с Порье нужно быть на высоте. Я не имею права на ошибку. Мне просто нужно сконцентрироваться на себе и не дать Дастину показать свои сильные стороны», — приводит слова Гэтжи Sports Illustrated.
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