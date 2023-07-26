Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: в медийном плане Адесанья давно стёр в пыль Джона Джонса

Соннен: в медийном плане Адесанья давно стёр в пыль Джона Джонса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец смешанных единоборств, ныне аналитик Чейл Соннен выразил мнение, что действующий чемпион среднего веса Исраэль Адесанья лучше Джона Джонса в том, что касается медийности.

«И Джон, и Исраэль хотят заявить, что они лучшие в истории. Решают люди, и тут Иззи обходит Джонса. То, что он сделал на UFC 290, то внимание и хайп, которые он привлекает, его чеки за бои и заработанные доллары… Адесанья займёт место Макгрегора, а Джонса он уже давно стёр в пыль медийно. Джон не вёл эту игру, и в этом его ошибка. Через десять лет вы, пытаясь рассказать историю, не будете говорить про Джонса, вы скажете про Адесанью», — приводит слова Соннена MMA Fighting.

Исраэль Адесанья в последнем бою нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул чемпиона в среднем весе. Всего у него 24 победы и два поражения в ММА.

Материалы по теме
«Дю Трусси может валить». Адесанья подтвердил, что дю Плесси снялся с боя на UFC 293
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023