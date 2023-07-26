Александр Волков показал, кто ему помогает в подготовке к бою с Туивасой на UFC 293

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим снимком с тренировочного занятия. В настоящий момент Александр готовится к поединку с австралийцем Таем Туивасой. Он пройдёт на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия). На фото в частности присутствуют Патрик Майлата, Ронни Маркес и Карл Сеуманутафа.
Фото: Из личного архива Александра Волкова
«Счастлив оказаться в нужном месте в нужное время! Спасибо, парни, за помощь в моём предстоящем бою!» — написал Волков.
«Чтобы победить Туивасу, надо тренироваться с Туивасой. А тут их аж четыре», — прокомментировал один из подписчиков.
«Всё верно!» — ответил Александр.
В последнем бою Волков победил представителя Молдавии Александра Романова. Туиваса в последнем поединка проиграл россиянину Сергею Павловичу.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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