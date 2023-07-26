Дастин Порье назвал единственный шанс Гэтжи победить его

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с соотечественником Джастином Гэтжи. Их бой пройдёт в ночь с 29 на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) на турнире UFC 291 и будет главным событием спортивного мероприятия.
«Думаю, если бой будет проходить в медленном темпе, и большую роль будет играть техническая составляющая, я выиграю более уверенно. Его шанс победить меня — собачья схватка. Если он попытается использовать технику в поединке со мной, я буду блистать», — приводит слова Порье MMA News со ссылкой на New York Post.
Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне: весной 2018 года поединок между ними завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:
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