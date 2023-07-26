Сразу шесть боёв Гран-при ACA пройдут 11 августа в Москве

Лига ACA 11 августа проведёт один из самых ожидаемых болельщиками турнир. В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на ACA 161 пройдёт сразу шесть боёв в Гран-при различных весовых категорий. В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула с экс-чемпионом организации Саламу Абдурахмановым. Победитель боя продолжит полуфинальный путь в «восьмёрке» Гран-при.
Учитывая характер этих спортсменов, со-главный бой обещает быть максимально резонансным. Экс-чемпион AMC Fight Nights, гигант весом 140 кг. Григорий Пономарёв, дебютирует в ACA и в первом же бою столкнётся с экс-чемпионом лиги Мухаматом Вахаевым. В этом поединке определится полуфиналист Гран-при ACA в «королевском» тяжёлом весе.
Российский боец, экс-чемпион AMC Fight Nights Вартан Асатрян дебютирует 11 августа четвертьфинальным поединком Гран-при в наилегчайшем весе с представителем Таджикистана Азамом Гафоровым.
Поединок между экс-чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым, и российским бойцом Эльханом Мусаевым состоится в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе на ACA 161.
Экс-чемпион легчайшего дивизиона АСА россиянин Магомед Бибулатов проведёт поединок с грузинским файтером Важей Циптаури в рамках четвертьфинала Гран-при в легчайшем весе.
Несмотря на американские санкции боец из США, «обидчик» Шлеменко Крис Ханникат продолжает выступать в российской организации. В четвертьфинальном бою Гран-при в среднем весе он подерётся с российским бойцом Абдул-Рахманом Джанаевым.
Ещё один четвертьфинальный бой Гран-при в полулёгком весе между американцем Ленсом Палмером и российским «Охотником за головами» Бибертом Туменовым переместился в кард 162 турнира из-за травмы американца и пройдёт 2 сентября на ACA 162 в Краснодаре.
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