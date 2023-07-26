Лиана Джоджуа остроумно ответила пользователю, предложившему ей сфотографироваться голой

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Один из пользователей в комментариях предложил спортсменке сфотографироваться голой. На что Лиана ответила следующее: «Не хочу тебе конкуренцию составлять, один фоткайся так».

Фото: Из личного архива Лианы Джоджуа

Напомним, в последнем бою Джоджуа встречалась с представительницей России Дарьей Железняковой. Поединок состоялся в мае в Париже в рамках предварительного карда турнира Ares FC 6. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой россиянки единогласным решением судей. Для грузинской спортсменки это поражение стало третьим подряд. Это был её первый бой после увольнения из UFC.

Лиана Джоджуа оказалась недовольна силой своего удара: