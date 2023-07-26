«Выясним, кто самый крутой на планете». Ковингтон заявил о желании подраться с Макгрегором
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Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что хотел бы провести бой с Конором Макгрегором.
«Это был бы большой бой, и это то, что люди хотят видеть. Они хотят увидеть бой США против Ирландии, они хотят денежный бой. Я думаю, что это самый большой бой, который UFC когда-либо могла сделать. Конор идеально подойдёт мне в качестве следующего соперника, после того как я побью Эдвардса этой осенью.
Когда через пару месяцев я получу титул чемпиона в полусреднем весе, то Конору найдётся, что мне сказать. До следующей зимы мы встретимся с Макгрегором и выясним, кто самый крутой человек на планете», — сказал Ковингтон Turning Points USA Chapter Leadership Summit.
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