Блахович заявил, что хочет вернуть титул чемпиона и подняться в тяжёлый вес

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал о своих планах на дальнейшую профессиональную карьеру.
«У меня была мысль перейти в тяжёлый вес ещё до того, как я утратил чемпионский титул. Теперь хочу вернуть пояс обратно. Если сделаю это, то могу подняться в тяжёлый вес. Но прежде всего передо мной стоит задача вернуть звание чемпиона UFC. Надеюсь, что мои последние один или два боя в карьере пройдут в тяжёлом весе», — приводит слова Блаховича New York Post.
Ян Блахович на турнире UFC 291 сойдётся с бразильцем Алексом Перейрой, для которого это будет дебютный поединок в полутяжёлом весе.
В последнем бою Блахович встречался с россиянином Магомедом Анкалаевым. На кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, однако поединок завершился вничью.
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