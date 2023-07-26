Порье: победитель нашего боя с Гэтжи получит титульный шанс с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье считает, что его поединок с Джастином Гэтжи станет претендентским.

«Это определённо бой за звание претендента номер один. Тем более если Махачев снова выиграет у Чарльза Оливейры. Мы с Гэтжи ещё не дрались с Махачевым, так что это будет новый поединок за титул. Я настроен на то, что победитель получит титульный шанс», — приводит слова Порье Sports Illustrated.

Поединок Дастина Порье с Джастином Гэтжи состоится в главном событии турнира UFC 291, который пройдёт 29 июля в Солт-Лейк-Сити. На кону будет стоять пояс BMF.

Ислам Махачев в октябре в Абу-Даби проведёт реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294.