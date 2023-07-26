Чендлер: не знаем, в каком месяце, какого числа и даже в каком весе будет бой с Конором

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.

«Я уже дрался с Гэтжи, Порье, Оливейрой, Фергюсоном, и теперь у меня назначен бой с Макгрегором. Если он решит все дела, то наш поединок состоится. Но не беспокойтесь, переговоры идут. Бой наверняка состоится, мы просто пока не знаем, в каком месяце, какого числа и даже в какой весовой категории», — сказал Чендлер в видео на своём YouTube-канале.

Конор Макгрегор свой последний бой провёл более двух лет назад — в июле 2021 года с Дастином Порье. Тогда ирландец проиграл техническим нокаутом. Ранее сообщалось, что Макгрегор не вернётся в октагон в этом году.