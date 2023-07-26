Оливейра рассказал, какую ошибку допустил перед первым боем с Махачевым

Бразильский боец, экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра объяснил, что было не так в его первом поединке с Исламом Махачевым. Реванш состоится на UFC 294 в Абу-Даби.

«Тогда перед тем боем я наговорил много того, чего не должен был. Это неправильно, я в итоге был чересчур эмоциональным. Я никогда не скажу, что собираюсь кого-то убить или что-то такое. А тогда я говорил: «Я убью этого парня, я сделаю с ним то и то». Раньше я никогда в жизни такого не говорил. В итоге я реагировал на то, что было сказано с их стороны на пресс-конференции. В этот раз я просто хочу быть собой.

Тот бой я не пересматривал. Но от всего сердца скажу, что в поединке с Исламом это был не настоящий я. Ислам был лучше меня в тот вечер. Я сделал всё, что мог, я вёл войну. Теперь я хочу быть готовым на 100 процентов морально, психологически и физически», — сказал Оливейра в интервью AgFight.