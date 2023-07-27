Порье: если бой с Гэтжи продлится 25 минут, то мы с ним встретимся в больнице

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Джастином Гэтжи.
«За последние пять лет мы с Гэтжи изменились. Нам пришлось это сделать, иначе сейчас мы не входили бы в топ-5. оба многому научились и стали лучше, но я не думаю, что этот бой продлится все 25 минут. Если же это произойдёт, то мы с ним обсудим это в больнице, потому что именно там мы окажемся после боя. Наш поединок будет воплощением смешанных единоборств высочайшего уровня. Два финишёра поставят на карту всё. Как фанат и боец лично я в восторге от этого», — приводит слова Порье Sports Illustrated.
Бой Дастина Порье и Джастина Гэтжи станет главным событием турнира UFC 291, который пройдёт в ближайшие выходные.
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