Холлоуэй выразил желание подраться за пояс BMF с победителем боя Порье — Гэтжи
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выразил заинтересованность в поединке с Джастином Гэтжи или Дастином Порье за пояс BMF.
«Пояс BMF теперь будет разыгран в лёгкой весовой категории, и мне бы хотелось рано или поздно поучаствовать в борьбе за него. Это было бы здорово. Я бы с удовольствием подрался с любым из пары Порье — Гэтжи просто ради фанатов. Это в любом случае будет грандиозный бой, отличная схватка», — приводит слова Холлоуэя Low Kick MMA.
Напомним, поединок Порье с Гэтжи за пояс BMF возглавит турнир UFC 291, который пройдёт в Солт-Лейк-Сити в ночь на 30 июля. Холлоуэю в конце августа в Сингапуре предстоит поединок с Корейским Зомби.
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