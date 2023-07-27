Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Фергюсон заявил, что планирует выиграть титул чемпиона UFC

Тони Фергюсон заявил, что планирует выиграть титул чемпиона UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон заявил, что собирается завоевать титул, прежде чем завершит профессиональную карьеру.

«Завершение карьеры? Я чувствую, что в данный период жизни едва достиг своего пика. Мои навыки очень остры, а сам я так же опасен, как и выгляжу. Так что пошли вы все. Я закончу, когда сам захочу этого. Но сначала я намерен сделать то, что запланировал раньше. Пять поединков и титул. И тогда я уйду», — сказал Фергюсон на пресс-конференции.

39-летний Тони Фергюсон на турнире UFC 291 проведёт поединок с Бобби Грином. Сейчас экс-обладатель временного пояса идёт на серии из пяти поражений.

Всего у Фергюсона 25 побед и восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Кормье назвал лучшего бойца UFC, который никогда не выигрывал титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023