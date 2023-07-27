Тони Фергюсон заявил, что планирует выиграть титул чемпиона UFC

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон заявил, что собирается завоевать титул, прежде чем завершит профессиональную карьеру.
«Завершение карьеры? Я чувствую, что в данный период жизни едва достиг своего пика. Мои навыки очень остры, а сам я так же опасен, как и выгляжу. Так что пошли вы все. Я закончу, когда сам захочу этого. Но сначала я намерен сделать то, что запланировал раньше. Пять поединков и титул. И тогда я уйду», — сказал Фергюсон на пресс-конференции.
39-летний Тони Фергюсон на турнире UFC 291 проведёт поединок с Бобби Грином. Сейчас экс-обладатель временного пояса идёт на серии из пяти поражений.
Всего у Фергюсона 25 побед и восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
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