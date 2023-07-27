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Порье: планирую победить Гэтжи, а потом буду смотреть бой Махачева в Абу-Даби

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье ответил на вопрос о своих планах.

«Нас ждёт безумный бой. Мой план будет таким — судья поднимает мою руку, становится ясно, что я победил Гэтжи, и затем я смотрю бой Махачева и Оливейры в Абу-Даби», — сказал Порье на пресс-конференции.

Поединок Дастина Порье с Джастином Гэтжи возглавит турнир UFC 291, который пройдёт в Солт-Лейк-Сити в ближайшие выходные. На кону будет стоять пояс BMF.

Действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев следующую защиту титула проведёт в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок возглавит турнир UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби.

Ранее Порье выразил предположение, что победитель их боя с Гэтжи станет следующим претендентом на титул.