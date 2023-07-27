Порье: если Оливейра соберётся с мыслями, то устроит Махачеву настоящее испытание
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье заявил, что Чарльз Оливейра способен доставить проблемы Исламу Махачеву.
«Я абсолютно уверен, что Чарльз не показал свой реальный потенциал в первом бою с Исламом. Я по своему опыту знаю, насколько Оливейра хорош. В первом бою он напоминал старого Чарльза, который допускает много ошибок в бою. Всё выглядело так, будто Оливейра не хотел находиться в октагоне. Но если Чарльз сможет собраться, то устроит Махачеву такое суровое испытание, какого у него ещё не было», — сказал Порье на пресс-конференции.
Реванш Махачева с Оливейрой состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.
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