Экс-чемпион UFC: Аспиналл сделает с Джонсом то же самое, что и с Тыбурой

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о возможном поединке между своим соотечественником Томом Аспиналлом, занимающим четвёртое место в рейтинге тяжеловесов UFC, и действующим обладателем титула в тяжёлом дивизионе Джоном Джонсом.

«Аспиналл фантастически выступил в бою с Тыбурой. Это одно из лучших выступлений, которые я когда-либо видел в исполнении бойцов тяжёлого веса. Том переехал Тыбуру, словно Марчина там и не было. Я стопроцентно уверен, что Аспиналл станет чемпионом, если ему не помешают травмы или невезение.

Джонс, безусловно, невероятный боец. Один из величайших бойцов всех времён. Но я считаю, что Аспиналл сделает с Джоном то же самое, что с Тыбурой. Настолько он хорош», — приводит слова Биспинга MMA News.