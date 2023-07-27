Гэтжи: Овечкина знаю, за кого он сейчас играет?

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи не смог вспомнить, за какой клуб играет российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
При этом Гэтжи отметил, что смотрит хоккей и посещал одну из игр «Колорадо Эвеланш».
«Слежу ли за НХЛ? Смотрю хоккей, но имён не знаю. Овечкин? Его знаю. За кого он сейчас играет? Я ходил на седьмой матч «Колорадо Эвеланш». Мне кажется, это был вообще первый раз, когда я оказался на хоккейном матче. Должен сказать, что это были потрясающие эмоции. Одна из лучших атмосфер, что я ощущал на спортивных мероприятиях вживую», — приводит слова Гэтжи «Матч ТВ».
В ближайшие выходные Джастин Гэтжи проведёт поединок с Дастином Порье. Бой за пояс BMF возглавит турнир UFC 291.
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