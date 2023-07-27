RCC 16: Мусаев оказался тяжелее Кунченко, все результаты взвешивания

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Завтра, 28 июля, в Тюмени состоится турнир RCC 16. Турнир пройдёт на арене спортивного комплекса «Центральный». Тюменцев ждут 13 ярких поединков, в том числе с участием местных бойцов. В главном бою вечера в октагоне сойдутся Алексей Кунченко и непобеждённый Шамиль Мусаев.

Все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу. Бойцы главного боя уложились в лимиты весовой категории, но Мусаев оказался тяжелее Кунченко.

Турнир будет доступен для просмотра на федеральном спортивном канале UDAR.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами взвешивания RCC 16:

1-я пара, 3 р. по 3 мин., 68 кг | Профессиональный кикбоксинг

79,70 кг | Сайк Эдуард (6-0), Архангел Михаил, Центр ММА, Екатеринбург, Россия.

79,70 кг | Ахмет Килич (24-6), Hyperion Fighters, Бурса, Турция.

2-я пара, 3 р. по 5 мин., 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,50 кг | Ибрагимов Имам (1-0), Центр ММА, Тюмень, Россия.

77,35 кг | Минязев Чингиз (2-1), Екатеринбург, Россия.

3-я пара, 3 р. по 3 мин., до 66,5 кг | Профессиональный кикбоксинг

65,90 кг | Марков Евгений (1-1), Центр ММА, Тюмень, Россия.

66,20 кг | Белов Николай (1-1), СК «Прайд», Ростов-на-Дону, Россия.

4-я пара, 3 р. по 5 мин., до 70,3 кг | Профессиональный ММА

70,65 кг | Дадаев Мансур (4-0), Академия Единоборств РМК, Екатеринбург, Россия.

70,75 кг | Михайлиди Дмитрий (8-3-2), Александр Невский, Омск, Россия.

5-я пара, 3 р. по 3 мин., 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг

108,10 кг | Весёлкин Сергей (12-3), Combat gym, Москва, Россия.

114,65 кг | Абдулкадиров Гаджи (2-0), Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, Махачкала, Россия.

6-я пара, 3 р. по 5 мин., 70,3 кг | Профессиональный ММА

70,60 кг | Джаниев Хаял (2-0), Rus Gym, Челябинск, Россия.

69,45 кг | Данилов Александр (9-8), Русич, Москва, Россия.

7-я пара, 3 р. по 3 мин., 75 кг | Профессиональный кикбоксинг

75 кг | Симонов Константин (дебют), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.

75 кг | Игнатьев Евгений (дебют), команда Рать, клуб Урал топ тим, Талица, Россия.

8-я пара, 3 р. по 5 мин., до 61,2 кг | Профессиональный ММА

61,60 кг | Галиев Вальмир (4-1-1), Центр ММА, Тюмень, Россия.

61,70 кг | Ахмадов Сафармамад (5-2), Лаптев Тип, Темиртау, Казахстан.

9-я пара, 3 р. по 3 мин., 95 кг | Профессиональный кикбоксинг

94,65 кг | Смирнов Арсений (6-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.

94,75 кг | Младен Куюнджич (28-11), Dynamite Gym, Риека, Хорватия.

10-я пара, 3 р. по 3 мин., до 91,5 кг | Профессиональный кикбоксинг

91,5 кг | Бизяев Валерий (18-3), Uralkalifighter, Соликамск, Россия.

90,75 кг | Шостак Никита (16-4), Gridin gym, Минск, Беларусь.

11-я пара, 3 р. по 5 мин., до 70,3 кг | Профессиональный ММА

70,55 кг | Нагибин Тимур (21-7-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.

70,80 кг | Артур Зайнуков (13-4), Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, Махачкала, Россия.

12-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,45 кг | Медведев Борис (16-2), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.

77,25 кг | Глейсон Тибау (37-18), American top Team, Коконат-Крик, Америка.

13-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,50 кг | Кунченко Алексей (21-4), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.

77,55 кг | Шамиль Мусаев (14-0-1), UNIVERSAL FIGHTERS, Кизляр, Россия.