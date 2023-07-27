RCC 16: Мусаев оказался тяжелее Кунченко, все результаты взвешивания

Завтра, 28 июля, в Тюмени состоится турнир RCC 16. Турнир пройдёт на арене спортивного комплекса «Центральный». Тюменцев ждут 13 ярких поединков, в том числе с участием местных бойцов. В главном бою вечера в октагоне сойдутся Алексей Кунченко и непобеждённый Шамиль Мусаев.
Все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу. Бойцы главного боя уложились в лимиты весовой категории, но Мусаев оказался тяжелее Кунченко.
Турнир будет доступен для просмотра на федеральном спортивном канале UDAR.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами взвешивания RCC 16:
1-я пара, 3 р. по 3 мин., 68 кг | Профессиональный кикбоксинг
79,70 кг | Сайк Эдуард (6-0), Архангел Михаил, Центр ММА, Екатеринбург, Россия.
79,70 кг | Ахмет Килич (24-6), Hyperion Fighters, Бурса, Турция.
2-я пара, 3 р. по 5 мин., 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,50 кг | Ибрагимов Имам (1-0), Центр ММА, Тюмень, Россия.
77,35 кг | Минязев Чингиз (2-1), Екатеринбург, Россия.
3-я пара, 3 р. по 3 мин., до 66,5 кг | Профессиональный кикбоксинг
65,90 кг | Марков Евгений (1-1), Центр ММА, Тюмень, Россия.
66,20 кг | Белов Николай (1-1), СК «Прайд», Ростов-на-Дону, Россия.
4-я пара, 3 р. по 5 мин., до 70,3 кг | Профессиональный ММА
70,65 кг | Дадаев Мансур (4-0), Академия Единоборств РМК, Екатеринбург, Россия.
70,75 кг | Михайлиди Дмитрий (8-3-2), Александр Невский, Омск, Россия.
5-я пара, 3 р. по 3 мин., 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг
108,10 кг | Весёлкин Сергей (12-3), Combat gym, Москва, Россия.
114,65 кг | Абдулкадиров Гаджи (2-0), Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, Махачкала, Россия.
6-я пара, 3 р. по 5 мин., 70,3 кг | Профессиональный ММА
70,60 кг | Джаниев Хаял (2-0), Rus Gym, Челябинск, Россия.
69,45 кг | Данилов Александр (9-8), Русич, Москва, Россия.
7-я пара, 3 р. по 3 мин., 75 кг | Профессиональный кикбоксинг
75 кг | Симонов Константин (дебют), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.
75 кг | Игнатьев Евгений (дебют), команда Рать, клуб Урал топ тим, Талица, Россия.
8-я пара, 3 р. по 5 мин., до 61,2 кг | Профессиональный ММА
61,60 кг | Галиев Вальмир (4-1-1), Центр ММА, Тюмень, Россия.
61,70 кг | Ахмадов Сафармамад (5-2), Лаптев Тип, Темиртау, Казахстан.
9-я пара, 3 р. по 3 мин., 95 кг | Профессиональный кикбоксинг
94,65 кг | Смирнов Арсений (6-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.
94,75 кг | Младен Куюнджич (28-11), Dynamite Gym, Риека, Хорватия.
10-я пара, 3 р. по 3 мин., до 91,5 кг | Профессиональный кикбоксинг
91,5 кг | Бизяев Валерий (18-3), Uralkalifighter, Соликамск, Россия.
90,75 кг | Шостак Никита (16-4), Gridin gym, Минск, Беларусь.
11-я пара, 3 р. по 5 мин., до 70,3 кг | Профессиональный ММА
70,55 кг | Нагибин Тимур (21-7-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.
70,80 кг | Артур Зайнуков (13-4), Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, Махачкала, Россия.
12-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,45 кг | Медведев Борис (16-2), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.
77,25 кг | Глейсон Тибау (37-18), American top Team, Коконат-Крик, Америка.
13-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,50 кг | Кунченко Алексей (21-4), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия.
77,55 кг | Шамиль Мусаев (14-0-1), UNIVERSAL FIGHTERS, Кизляр, Россия.
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