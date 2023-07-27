Дмитрий Бивол назвал фаворита в поединке Кроуфорд — Спенс

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол поделился мнением о том, кто будет фаворитом в поединке между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Я бы сказал, что фаворит — Кроуфорд. Дело в его скорости, его движениях и рефлексах. Спенс более крупный и у него отличной боксёрский IQ, но, мне кажется, что Кроуфорд — самый универсальный боксёр в мире», — написал Бивол на своей странице в социальных сетях.

Поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. В активе Кроуфорда 39 поединков, в которых он одержал 39 побед. 30 раз спортсмен побеждал нокаутом. На счету Спенса 28 побед в 28 боях, 22 из которых добыты нокаутом.