Дмитрий Бивол назвал фаворита в поединке Кроуфорд — Спенс
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол поделился мнением о том, кто будет фаворитом в поединке между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Я бы сказал, что фаворит — Кроуфорд. Дело в его скорости, его движениях и рефлексах. Спенс более крупный и у него отличной боксёрский IQ, но, мне кажется, что Кроуфорд — самый универсальный боксёр в мире», — написал Бивол на своей странице в социальных сетях.
Поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. В активе Кроуфорда 39 поединков, в которых он одержал 39 побед. 30 раз спортсмен побеждал нокаутом. На счету Спенса 28 побед в 28 боях, 22 из которых добыты нокаутом.
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