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UFC 273, Порье — Гэтжи 2: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

UFC 273, Порье — Гэтжи 2: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в главном событии которого сойдутся рейтинговые бойцы лёгкой весовой категории Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону будет стоять пояс BMF.

Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Поединки предварительного карда начнутся в 1:00 мск, а основного карда — в 5:00. «Чемпионат» также будет освещать ход турнира и проведёт текстовую трансляцию.

Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

В своём последнем бою в ноябре прошлого года Порье выиграл удушающим приёмом у соотечественника, Майкла Чендлера. Гэтжи в марте победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

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