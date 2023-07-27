UFC 273, Порье — Гэтжи 2: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в главном событии которого сойдутся рейтинговые бойцы лёгкой весовой категории Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону будет стоять пояс BMF.

Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Поединки предварительного карда начнутся в 1:00 мск, а основного карда — в 5:00. «Чемпионат» также будет освещать ход турнира и проведёт текстовую трансляцию.

Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

В своём последнем бою в ноябре прошлого года Порье выиграл удушающим приёмом у соотечественника, Майкла Чендлера. Гэтжи в марте победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.