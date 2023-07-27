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Волков: ощущаю себя выше Туивасы в каждом техническом аспекте

Волков: ощущаю себя выше Туивасы в каждом техническом аспекте
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Российский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга тяжёлого веса UFC Александр Волков поделился мнением о своём следующем сопернике Тае Туивасе, который занимает шестую строчку в рейтинге.

Поединок Волкова с Туивасой состоится на турнире UFC 293, который пройдёт 9 сентября в Сиднее.

«У Туивасы такой же стиль, как у Деррика Льюиса. Предпочитаю уважать своих соперников, но ощущаю себя сильно выше технически в каждом аспекте. Вопрос в том, как у меня получится реализовать это. Туиваса работает разнообразно, может бить размашисто, и у него прослеживаются хорошие двойки, прямые и техничные. У него достаточно сильный лоукик. Он крепкий и непростой соперник.

В команде, в которой я тренируюсь, упор в основном на борьбу, на джиу-джитсу, на борьбу в стойке. Но это не значит, что я планирую только бороться. Я больше люблю зарубиться, но борьбу тоже нужно учить и тренировать в обязательном порядке», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

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