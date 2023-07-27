Волков: ощущаю себя выше Туивасы в каждом техническом аспекте

Российский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга тяжёлого веса UFC Александр Волков поделился мнением о своём следующем сопернике Тае Туивасе, который занимает шестую строчку в рейтинге.
Поединок Волкова с Туивасой состоится на турнире UFC 293, который пройдёт 9 сентября в Сиднее.
«У Туивасы такой же стиль, как у Деррика Льюиса. Предпочитаю уважать своих соперников, но ощущаю себя сильно выше технически в каждом аспекте. Вопрос в том, как у меня получится реализовать это. Туиваса работает разнообразно, может бить размашисто, и у него прослеживаются хорошие двойки, прямые и техничные. У него достаточно сильный лоукик. Он крепкий и непростой соперник.
В команде, в которой я тренируюсь, упор в основном на борьбу, на джиу-джитсу, на борьбу в стойке. Но это не значит, что я планирую только бороться. Я больше люблю зарубиться, но борьбу тоже нужно учить и тренировать в обязательном порядке», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
- 27 июля 2023
-
21:22
-
21:00
-
20:47
-
20:30
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
18:50
-
18:34
-
17:45
-
17:25
-
17:19
-
17:17
-
16:50
-
15:53
-
14:41
-
13:52
-
13:09
-
12:23
-
11:40
-
10:56
-
10:10
-
09:22
-
00:56
- 26 июля 2023
-
23:56
-
22:57
-
21:56
-
21:22
-
20:13
-
19:39
-
18:24
-
17:33
-
17:18
-
16:34
-
16:06