Рестлер Петруха: Фоменко не убил интерес к нашему виду спорта в России, но оттолкнул

Боец, тренер и организатор турниров Независимой федерации реслинга Петруха рассказал, как известный комментатор Николай Фоменко повлиял на данный вид спорта.

«Как человек, который получил первую любовь благодаря Фоменко, отношусь к нему с теплотой. Благодаря его харизме и умению завлечь незнакомого человека на такую непонятную для русских зрителей вещь, как реслинг, с теплотой и добротой. Хотя если сейчас смотреть, то люди, которые видели шоу тогда и слушали Фоменко, видели, что с 2000-х его юмор и подача были за гранью. Поначалу было смешно. Но чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что эти шутки не помогают вообще. Сейчас, если любой человек захочет посмотреть, это не рекомендуется.

Когда мне было мало лет — конечно. Это было классно. Фоменко был хорошим комментатором для определённого поколения. Для нынешнего поколения — это клоунада. Но нельзя говорить, что он убил реслинг. Он оттолкнул», — сказал Петруха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.