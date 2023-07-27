Рафаэль Физиев узнал соперника по следующему бою, есть дата поединка
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Азербайджанский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев проведёт свой следующий поединок с польским бойцом Матеушем Гамротом, сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.
Бой состоится 23 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Рафаэль Физиев в своём последнем поединке проиграл Джастину Гэтжи решением большинства судей. Всего у Рафаэля 12 побед и два поражения в 14 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Матеуш Гамрот, располагающийся на седьмой строчке рейтинга, в своём предыдущем бою выиграл раздельным решением судей у Джейлина Тёрнера. Всего у польского бойца 22 победы, два поражения и одна ничья в профессиональных ММА.
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