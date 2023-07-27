Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэль Физиев узнал соперника по следующему бою, есть дата поединка

Рафаэль Физиев узнал соперника по следующему бою, есть дата поединка
Комментарии

Азербайджанский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев проведёт свой следующий поединок с польским бойцом Матеушем Гамротом, сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.

Бой состоится 23 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Рафаэль Физиев в своём последнем поединке проиграл Джастину Гэтжи решением большинства судей. Всего у Рафаэля 12 побед и два поражения в 14 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Матеуш Гамрот, располагающийся на седьмой строчке рейтинга, в своём предыдущем бою выиграл раздельным решением судей у Джейлина Тёрнера. Всего у польского бойца 22 победы, два поражения и одна ничья в профессиональных ММА.

Материалы по теме
Названы возможные соперники Армана Царукяна и Рафаэля Физиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023