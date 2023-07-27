Эдди Хирн: Фьюри заботится только об одном — о деньгах

Известный промоутер Эдди Хирн раскритиковал британского непобеждённого боксёра Тайсона Фьюри за решение принять поединок с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Тайсон Фьюри отказался от боя с Александром Усиком, самого важного поединка в боксе, ради боя в Саудовской Аравии с бойцом ММА, который до этого никогда в жизни не дрался по правилам профессионального бокса. Надо быть честным, Фьюри заботится только об одном — о деньгах. Да, в своё время он победил Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера, но ему ещё нужно победить Усика и Энтони Джошуа. Только в таком случае, как мне кажется, мы сможем говорить, что он один из величайших тяжеловесов в истории», — сказал Хирн в разговоре с журналистом Пирсом Морганом.
Напомним, бой Фьюри с Нганну состоится в Саудовской Аравии 28 октября. Поединок пойдёт в профессиональный рекорд бойцов.
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