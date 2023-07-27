Хельвани: Адесанья и Стрикленд готовы к бою на UFC 293, промоушен в этом не заинтересован

Известный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC не хочет организовывать титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.

«Если коротко — Адесанья хочет возглавить турнир в Сиднее. Дрикус дю Плесси травмирован, Стрикленд готов к бою. Иззи хотел бы этот поединок, но UFC в этом не заинтересован. Однако время идёт, и вариантов не так уж много, учитывая, что до турнира осталось шесть недель. Не знаю, в чём проблема организовать бой Адесаньи со Стриклендом», — написал Хельвани на своей странице в социальных сетях.

Напомним, изначально ожидалось, что бой Адесаньи с дю Плесси возглавит турнир UFC 293, который пройдёт 9 сентября. Однако южноафриканец снялся с поединка из-за травмы, и на данный момент нет понимания, кто возглавит турнир. Стрикленд ранее выразил готовность выйти на бой, если UFC удовлетворит его финансовые запросы.