Кормье предположил, что может помочь Перейре в бою с Блаховичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что бразилец Алекс Перейра за счёт габаритов может защититься от попыток провести тейкдаун со стороны Яна Блаховича.

«Блахович обладает не только нокаутирующей мощью, но и может завалить соперника и измотать его. Он тяжёлый и сильно вымотать Перейру. Алексу ещё не доводилось иметь дело с более крупным и сильным грэпплером. Но говорю ли я, что он не готов к этому? Нет. Когда Адесанья дрался с Блаховичем, то позволил себя повалить, и именно поэтом проиграл. Но Иззи весил около 89 килограмм, а Перейра в бою будет большим и тяжёлым.

Я готов спорить, что Алекс будет весить около 100 килограмм, когда выйдет в октагон. Можно предположить, что габариты помогут ему в защите от тейкдаунов», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.