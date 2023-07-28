Рестлер Петруха: представители MMA не воспринимают нас всерьёз только на словах

Боец, тренер и организатор турниров Независимой федерации реслинга Петруха заявил, что представители смешанных единоборств лишь на словах не относятся серьёзно к данному виду спорта.
«Представители ММА не воспринимают нас всерьёз? Это только на словах. Как только человек из другого вида спорта узнаёт о реслинге больше, ему становится интересно. Почему наши парни могут толкнуть речь на 20–30 минут, выглядеть интеллигентнее? У нас большое разнообразие. Чем хорош Конор? У него есть харизма. И мы её развиваем каждый раз. Представители других видов спорта меняют свою точку зрения, увидев это вживую», — сказал Петруха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ранее Петруха также оценил перспективы Конора Макгрегора оказаться в реслинге.
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