Рестлер Петруха рассказал, как вышел на бой в ринг с оружием

Боец, тренер и организатор турниров Независимой федерации реслинга Петруха рассказал, как воспользовался пистолетом на ринге.

«Пользоваться им, конечно, нельзя. Но это всё часть меня в ринге. Я обычный пацан с районов, не с Москвы. Я иду к своей цели и могу использовать всё, чтобы одержать победу. Я навёл ствол на оппонента, заставил лечь на ринг и сдаться. Но потом назначили новый бой. Вышел распорядитель и сказал, что всё начинается заново, а пистолетик нужно убрать.

Это может быть отражено и в самом матче. Никто не мешал мне взять этот пистолет и незаметно от судьи ударить соперника прикладом. У нас возможны нарушения правил. И зритель это видит, на это реагирует. У нас самая большая взаимосвязь со зрителем. Больше, чем в любом виде спорта. У нас даже есть правило в матчах, где зрители приносят оружие. Боец может взять его и ударить оппонента. И зрителям это нравится. А я ему могу сказать спасибо, респектнуть. Это контакт с конкретным зрителем. Такого не бывает в других видах спорта. Я могу спуститься и попить у зрителя воды, посидеть с ними, пока судья делает отсчёт. Могу спросить у красивой девочки телефон. Если откажет, я, конечно, расстроюсь и пойду в ринг», — сказал Петруха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.