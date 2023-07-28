Чемпион UFC Адесанья сделал категоричный прогноз на бой Блаховича с Перейрой

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался относительно исхода предстоящего поединка между Яном Блаховичем и Алексом Перейрой.
Бой Блаховича с Перейрой станет соглавным событием турнира UFC 291, который состоится в ближайшие выходные.
«Интересно посмотреть, как сложится этот бой. Ян может попробовать начать бороться, чтобы измотать Перейру и лишить его нокаутирующей мощи. Блахович не дурак, поэтому постарается затащить Алекса в партер.
Мне кажется, что Перейра начнёт быстро. Не на безумной скорости, но сразу будет прессинговать и отбивать Блаховичу ногу. Ян не будет спешить и попробует прочитать Перейру. Но если всё действительно будет так, то Алекс поймает его левым хуком. И я не думаю, что эта бой пройдёт всю дистанцию. Итак, мой официальный прогноз — победа Перейры нокаутом», — приводит слова Адесаньи MMA News.
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