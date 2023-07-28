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Александр Волков показал, как вместе с тренером готовится к бою с Таем Туивасой

Александр Волков показал, как вместе с тренером готовится к бою с Таем Туивасой
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировочного процесса. Вместе с Александром занятие проводил его тренер Тарас Кияшко.

«На первом фото ярко видна разница между человеком, прожившим четыре месяца в Вегасе, и прилетевшим несколько дней назад. Команда STRELAPRO выписала из Москвы главного коуча Тараса Кияшко, и мы сразу приступили к делу», — написал Волков.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

В настоящий момент Волков готовится к поединку с представителем Австралии Таем Туивасой. Бой пройдёт на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

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