Кроуфорд — Спенс: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер бокса, в главном поединке которого встретятся два непобеждённых американца: Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Спортсмены сразятся за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд является обладателем пояса WBO, а Спенс удерживает чемпионские звания IBF, WBC и WBA.
Бой Кроуфорда и Спенса можно будет посмотреть на Showtime. Информации по поводу трансляции противостояния на территории Российской Федерации нет. «Чемпионат» будет освещать поединок и события вокруг него.
На счету 35-летнего Кроуфорда 39 поединков, в которых он одержал 39 побед. 30 раз спортсмен побеждал нокаутом. В активе 33-летнего Спенса 28 побед в 28 боях, 22 из которых добыты нокаутом.
Почему бой Кроуфорд — Спенс — главный в 2023 году:
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