Алекс Перейра: если кто-то и способен побить Адесанью, то это Стрикленд

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра считает, что у Шона Стрикленда есть шанс побить Исраэля Адесанью.

«Бой с Исраэлем Адесаньей — это всегда тяжёлый бой, но он показал, что его можно победить. У Шона Стрикленда есть шанс. Да, это будет тяжело. Но если у кого-то и есть шанс против Адесаньи, так это у Шона Стрикленда. Но это в любом случае будет очень сложным», — приводит слова Алекса Перейры MMA Junkie.

Напомним, изначально ожидалось, что бой Адесаньи с дю Плесси возглавит турнир UFC 293, который пройдёт 9 сентября. Однако южноафриканец снялся с поединка из-за травмы, и на данный момент нет понимания, кто возглавит турнир. Стрикленд ранее выразил готовность выйти на бой, если UFC удовлетворит его финансовые запросы.